SON DAKİKA HABER! Otomobil fiyatları neden yükseliyor? Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

"FİYAT FARKLARI 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI"

Uzman isim çok fazla sayıda tüketicinin otomobil almak istediğini ancak onlara yetecek kadar otomobilin bayilerde bulunmadığını belirterek, "Dolayısıyla bu aşamada daha önceden otomobil almaya karar vermiş ya da o dönemde bir şekilde otomobil satın alabilmiş bazı kişiler bunlar galericilerde olabilir normal kişilerde olabilir. Otomobillerini liste fiyatlarının üzerinde satmaya karar verdiler ve bu fiyat farkları o kadar çıktı ki 150.000 liraya kadar farklarla karşılaştığımızı net olarak söyleyebilirim. Tabi o lüks otomobillerde" dedi.