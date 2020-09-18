Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

Yerli otomobil TOGG'un üretileceği TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat çalışmaları planlara uygun şekilde devam ediyor.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 18:31 Son Güncelleme: 18.9.2020 18:45 ABONE OL
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor

TOGG'un Twitter hesabından, inşaat çalışmalarına ilişkin detayları içeren bir video paylaşıldı.

"İkinci ayı geride bıraktığımız inşaatımızda tüm zemin güçlendirme çalışmalarımız planlarımıza uygun olarak devam ediyor." ifadelerine yer verilen videoda; 50 bin metreküp kazı çalışması, 10 bin metreküp yapısal dolgu ve 2 bin 638 adet zemin güçlendirme kolonu yapıldığı belirtildi.

Videoda yer alan bilgiye göre, güçlendirme tamamlandığında toplam zemin güçlendirme kolonu (DSM) sayısı 40 bin adete ulaşacak.

Kaba inşaatın 12 ay sürmesinin öngörüldüğü TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezi'nin inşaat başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Temmuz'da gerçekleştirilmişti.

2022 yılı itibarıyla ön üretim araçlarının bantlardan indirilmesi hedefleniyor.

TOGG, Fulda sokaklarında Yerli Otomobil Filyos Vadisi’ni de canlandıracak

piyasalar
AXA varsa Sağlığım Tamam
AXA varsa Sağlığım Tamam
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA