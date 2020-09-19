Son dakika Altın fiyatları 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar: Geçtiğimiz haftayı altının gramı 473 TL bandında kapatırken yaşanan bu yukarı yönlü hareket özellikle yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün içerisinde "Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu güncel yanıtını araştırırken uzmanlar fiyatlardaki bu hareketin süreceği yönünde analizler yapıyor. İşte 19 Eylül 2020 Bugünün canlı ve güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmelerinin detayları…
Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre; altının gram fiyatı 473 TL olarak kaydedilirken hafta sonunun gelmesiyle beraber araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek için canlı rakamları yakından takip ediyor ve internet aracılığı ile "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna güncel yanıtı arıyor…
ATA ALTIN
Alış: 3.168,80
Satış: 3.186,00
CUMHURİYET ALTIN
3.153,00
Satış: 3.200,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 759,00
Satış: 767,40
TAM ALTIN
Alış: 2.992,38
Satış: 3.050,28
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.
KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?
Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken altın fiyatları için son dakika değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.
Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.
Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.