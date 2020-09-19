Bakan Ersoy duyurdu: Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi 10 aylık süreçte sonuçlanacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi'nin plan aşamasına geldiğini söyleyerek, 10 aylık süreçte projenin sonuçlanacağını ifade etti. Ersoy, "Bu süre içinde planlar tamamlanacak. Her ay bu toplantıları yapacağız. Ben de düzenli olarak İzmir'e gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir'de 'Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi' ile ilgili basın toplantısına katıldı. İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirilen toplantıya; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener katıldı. Çok sayıda oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de toplantıda yer aldı.



Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesi'nde birçok aşamanın tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, 10 aylık süreçte projenin sonuçlanacağını dile getirdi. Ege Turizm Merkezi- Çeşme etabının yaklaşık 9 aydır gündemde olduğunu söyleyerek başlangıçta bilgi kirliliği ve yanlış algıların oluştuğuna dikkati çeken Ersoy, "Ben projenin şeffaf yürütüleceği konusunda söz vermiştim. Önemli etapları tamamladık. Plan aşamasına geldik. Bu projenin tanıtımı için ekip oluşturduk. Sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte, geleceğin 50 yılı için hangi konseptlerin proje içinde yer alması gerektiği konusunda tartıştık ve mutabakatlar sağladık. Bundan sonra proje çalışma grubu belirlenen konseptlerin, doğaya ve çevreye saygılı biçimde araziye yerleştirilmesini paylaşımcı biçimde yapacak. Şeffaflık politikamız gereği düzenli olarak dışardan ziyaret eden herkese bilgilendirmeler yapılacak. 10 aylık süreçte proje hazırlanıp, sonuçlanacak" dedi.



'3 BOYUTLU GÖRSELLER HAZIRLANACAK'



Proje grubunu Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve İZTO'nun önerisi ve mutabakatı ile oluşturduklarını ifade eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:



"Çalışma grubu 100 bin ölçekli çevre düzenleme planı hazırlayacak. 25 bin ölçekli nazım imar planı hazırlayacaklar. 1/5 bin ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hazırlayacaklar. Ekolojik yaşam planı ve konsept planı hazırlayacaklar. Genel tasarım yaklaşım raporu, kavramsal şemalar, genel kullanım alanları kurgusu, yerleşme yoğunluğu etüdü, 3 boyutlu görseller ve detaylar hazırlanacak. Çevre raporu ve ekolojik araştırma ile değerlendirme raporu oluşturulacak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi tarafından hazırlanan 3 adet ulaşım etüt raporu hazırlanacak. Deniz suyundan içme kullanım suyu temini fizibilite raporu da oluşturulacak."

Proje çalışma grubunda ağırlıklı olarak İstanbul ve İzmir'den ödüllü mimarlar, akademisyenlerin bulunduğunu dile getiren Bakan Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve odalardan danışmanların yer aldığını açıkladı. Yaklaşık 10 aylık bir çalışma yürütüleceğini belirten Ersoy, "Bu süre içinde planlar tamamlanacak. Her ay bu toplantıları yapacağız. Bende düzenli olarak gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

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