Dünyanın üçüncü dijital kartı Türkiye’de

Akbank'ın kredi kartı Axess ve Mastercard, Türkiye'nin ilk, dünyanın da üçüncü tamamen dijital kredi kartını çıkardı. Yeni kart fiziki olarak plastikten basılmayan ilk kredi kartı olma özelliğini taşıyor. Axess kredi kartı için uygulamaya girerek kredi kartı başvurusu yapmak yeterli olacak ve kartın gelmesi beklenmeyecek. Online ve temassız kredi kartı kullanımında yüzde 20'lerden 40'lara kadar gelindiğini belirten Akbank Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek, "Akbank'ta temassız ödemeler yüzde 50'yi geçti. Akıllı telefonlarla ödemeler sektörde 2.5 kart arttı bizde de 7 kat arttı. Artık kart başvurularının yüzde 90'ının yeni kartımızdan alınmasını bekliyoruz" dedi. Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ise "Türkiye bu alanda dünyada ilkleri yaptı. Chip&Pin gibi örnekler var geçmişimizde. Digital First programını, Türkiye'de de Akbank ile lanse etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.