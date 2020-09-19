Gaz rezervi bulundukça fiyat düşer

Türkiye'ninKaradeniz'de bulduğu 320 milyar metreküplük doğalgazın fiyatları düşürmesi beklenriyor. Aksa Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, yeni keşiflerle Türkiye'nin elde ettiği pazarlık gücüyle doğalgaz fiyatlarının düşeceğini söyledi. Açıklanan rezervin çok önemli olduğunu anlatan Arslan, "Türkiye'deki gaz fiyatı konutlardaki kullanımda, Avrupa ülkeleri içerisinde Ukrayna'dan sonra en ucuzu. Bulunan bu rezerv çıkartılıp işlenmeye başladığında ithal ettiğimiz doğalgaz fiyatı da düşecektir. Çünkü artık pazarlık gücümüzü kullanacağız. Buradan sanayicinin de gerekli istifadeyi sağlayacağını umuyorum" diye konuştu.Aynı zamanda Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı da olan Arslan, doğalgaz dağıtım sektörünün de 2020'de 46 milyar metreküp gaz dağıtımı planladığını, abone sayısının da 700 bin artışla 17.2 milyona çıkmasını öngördüğünü söyledi. Arslan, "Bu yıl 36 yerleşim yerine daha doğalgaz sağlanması planlanırken, 2020 yılı toplam yatırımlarının da 1.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Doğalgaz dağıtım sektörünün 2019 yılı sonu itibarıyla toplam yatırımı 52 milyar TL seviyesine geldi" dedi.