Virüsten en az etkilenecek 3. ülkeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tahminlerine göre, Çin ve Güney Kore'den sonra Kovid-19 salgınından "en az etkilenecek" üçüncü ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek" dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Albayrak, "Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisiyle değişecek. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" diye konuştu. Bakan Albayrak, OECD'nin ülkelere göre 2020 büyüme tahminlerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.



