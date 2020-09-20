Antalya’ya 170 ülkeden turist geldi

Antalya, 170 ülkeden 2 milyon 3 bin 946 misafir ağırladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda koronavirüs sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor. Antalya'ya en çok Rusya'dan turist gelirken, bu ülkeyi Ukrayna ve Almanya takip etti. Salgın sürecinde Türkiye'nin turist kabul ediyor olmasının önemine işaret eden Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Tüm destinasyonlar kapalıyken, Türkiye ve Antalya'nın açık olması sektörün çok büyük başarısıdır. Turizm istihdama büyük katkı sunuyor" değerlendirmesini yaptı.