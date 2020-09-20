Salgının gölgesinde ‘iş’e sarıldılar

Türkiye'de şirket kuruluşları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine karşın bu yıl da hız kesmedi. Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinden dünya genelinde birçok şirket etkilenirken, Türkiye'de ocak-ağustos döneminde kurulan şirketlerin yüzde 69'u salgın döneminde faaliyete başladı. Ocak-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 20.7 artarak 63 bin 309'a çıktı. En fazla şirket kuruluşu 10 bin 202 ile temmuzda gerçekleşti. Bu ayı 9 bin 596 ile yeni normalleşme döneminin başladığı haziran ve 9 bin 352 ile ağustos izledi. Kurulan şirket sayısının en az olduğu ay ise 2 bin 813 ile nisan oldu. Salgına karşı sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı ve sıkı tedbirlerin alındığı nisanda kurulan şirket sayısında aylık bazda sert düşüş yaşanırken, mayıs, haziran ve temmuzda faaliyete geçen şirket sayısında ise artış kaydedildi. Mart-ağustos döneminde kurulan şirket sayısı, Kovid-19 salgınına rağmen yıllık bazda yüzde 16.5 artış kaydederek 43 bin 677 oldu. Salgının gölgesinde geçen 6 ayda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul'da yüzde 1.9 artarak 16 bin 207 oldu. Kurulan şirket sayısı bu dönemde Ankara'da yüzde 8.6, İzmir'de yüzde 21.6 arttı.