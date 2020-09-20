Türk ve Amerikan iş dünyası sanal ortamda buluşacak

Türk ve Amerikan iş dünyası, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sanal ortamda 21-24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'nda, iki ülkenin ekonomik, ticari ve stratejik ilişkilerini masaya yatıracak. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek etkinlikte iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve stratejik ilişkiler ele alınacak. DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde, pandemiye rağmen gidişatın olumlu yönde olduğunu söyleyebilirim" dedi.