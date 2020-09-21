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Haberler Ekonomi Haberleri Büyük 'Halk ekmek zammı'na vatandaş tepki gösterdi: Hani her şey güzel olacaktı?

Büyük ''na vatandaş tepki gösterdi: Hani her şey güzel olacaktı?

'da A.Ş.'nin büfelerinde satılan 250 gramlık ekmeğe 25 kuruş yapıldı. Yüzde 33'lük zammı yüksek bulan bazı vatandaşlar, kalabalık ailelerin ekmek almakta zorlanacağını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.9.2020 16:21 Son Güncelleme: 21.9.2020 16:41 ABONE OL
Büyük 'Halk ekmek zammı'na vatandaş tepki gösterdi: Hani her şey güzel olacaktı?

Vatandaşların uygun fiyata ekmek alabilmesi adına kurulan Büyükşehir Belediyesi (İBB) A.Ş., bugünden itibaren geçerli olmak üzere 250 gram ekmeğe yaptı, ekmeğin fiyatı 75 kuruştan 1 liraya yükseldi. Yapılan yaklaşık yüzde 33'lük zamma vatandaşlar tepki gösterdi.

Büyük 'Halk ekmek zammı'na vatandaş tepki gösterdi: Hani her şey güzel olacaktı?

"HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI?"

'ten yapılan zammı bugün öğrenen bir vatandaş, yapılan artışın kötü olduğunu vurgularken, başka bir vatandaş ise "Hani her şey iyi olacaktı?" diyerek İBB'ye sert tepki gösterdi.

Büyük 'Halk ekmek zammı'na vatandaş tepki gösterdi: Hani her şey güzel olacaktı?

"UCUZ DİYE BUNU ALMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA BAKIN 1 LİRA"

büfesinden alışveriş yapan Gül Bayram ise, "1 lira, normal ekmekle hemen hemen aynı fiyat. Adı halk ekmeği ama bence bu kadar fazla gelmesi çok yani. Sonuçta ben ekmeği kendim yapıyorum ama arada bir alıyorum. Sürekli alan kişiler ne yapsın? Normal ekmekten farkı kalmadı bunun. Bir elle veriyorlar, bir yerden alıyorlar. Herhalde zamlar arka arkaya gelecek. Ben emekliyim mesela, kendim evde ne zamana kadar yapabilirim. Ucuz diye bunu almaya çalışıyoruz ama bakın 1 lira. Ben sürekli almıyorum ama alan insanlar var. Bir insanın bu ekmeği sürekli aldığını düşünün, daha kalabalık aileler var. Bir avantaj olduğunu sanmıyorum artık" şeklinde konuştu.

Büyük 'Halk ekmek zammı'na vatandaş tepki gösterdi: Hani her şey güzel olacaktı?

"GÜZEL BİR ŞEY DEĞİL"

Bir başka vatandaş ise " geldi diyerek parayı istediler benden. Ürünü geri bırakacaktım geri aldım. Güzel bir şey değil ki" dedi.

İBB iştiraki 'te poşetli ürünler de yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı.

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Büyük 'Halk ekmek zammı'na vatandaş tepki gösterdi: Hani her şey güzel olacaktı?
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