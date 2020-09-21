SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların ilk işlem gününe son dakika hareketliliği ile başladı. Gram altının fiyatı bugün yükseliş yaşayarak 472 TL seviyesini gördü. Bilindiği gibi, corona virüsü sebebi ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına gelmişti. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları A Para sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 21 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.