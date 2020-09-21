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: bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Piyasaların ilk işlem gününde hareketliliği içerisinde. Bu noktada, Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı bugüne yükselişle başladı ve 472 TL seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları ise dalgalı bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, 21 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 21 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 14:00 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Güncel ve canlı , piyasaların ilk işlem gününe hareketliliği ile başladı. Gram altının fiyatı bugün yükseliş yaşayarak 472 TL seviyesini gördü. Bilindiği gibi, corona virüsü sebebi ile son yılların en yüksek rakamlarına gelmişti. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterdiği için canlı rakamları A Para sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 21 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 21 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.155,00
  • Satış: 3.167,80

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.135,00
  • Satış: 3.182,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 472,69
  • Satış: 472,79

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.532,10
  • Satış: 1.550,20

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 768,40
  • Satış: 776,00

TAM ALTIN

  • Alış: 3.030,13
  • Satış: 3.088,76

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, " için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, " 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 21 Eylül çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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