Tarımda kadınlar için istihdam seferberliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi" kapsamında yıl sonuna kadar 31 ilde kadınlar için yenilikçi çiftçi eğitimleri düzenleyecek. Proje kapsamında yıl sonuna kadar 775 kadına eğitimler verilecek. 31 ilde bakanlığa bağlı Araştırma Enstitüleri işbirliği ile tarımsal yeniliklerin kadın odaklı yaygınlaştırılmasına yönelik yürütülecek 31 yayım projesinde proje konularına göre eğitimler verilecek. Bu kapsamda Mersin'de kompost gübre ünitesinin kurulumu gerçekleştirilecek organik gübre üretilmeye başlanacak. Eğitimler hayat boyu öğrenme ders modülüne uygun olarak 60 saat süreli ekoloji okuryazarlığı üzerinden sertifikalandırılacak. Kompost gübre üretiminin tüm teknikleri kadın çiftçilere öğretilecek.Çorum'da ise "Kargı'da Kadın Çiftçiler İş Hayatına Katılıyor" projesi kapsamında kurulacak tesiste tulum peynir üretimi yapılacak. Bilecik'te ise "Osmanlı Lezzeti Kamber Biber Yeniden Canlanıyor" projesi kapsamında kadın çiftçilere yönelik teknik inceleme gezileri gerçekleştirilecek. Hedef kitle ve diğer çiftçilere kamber biberinin tanıtılması amacıyla hasat şenliği düzenlenecek.