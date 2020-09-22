15 milyon vatandaşa 35 milyarlık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 kapsamında bakanlığın desteklerinin 35 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, 15 milyon vatandaş sosyal desteklerden yararlandı. Hem işçi hem de işvereni korumak için yaşama geçirilen kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiyle 6 milyona yakın çalışan için 23 milyar liranın üzerinde destek verildi.Sosyal Destek Programı kapsamında üç bölümden oluşan biner liralık yardım programından yararlananların sayısı da 6 milyon 263 bini geçti. Faz1 kapsamında 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 bin lira, Faz2 kapsamında 2 milyon 316 bin aileye 2 milyar 316 milyon lira, Faz3 kapsamında 1 milyon 836 bin aileye 1 milyar 836 milyon liranın üzerinde destek sağlandı. Böylece toplam 6 milyon 263 binin üzerinde haneye biner liralık ödemeyle ödenen tutar 6.2 milyar liraya ulaştı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayısı 3 milyon 580 bine ulaştı. Bu kapsamda yapılan ödeme 18 milyar 728 milyon lirayı geçti. Nakdi ücret desteğinden faydalanan çalışan sayısı 1 milyon 980 bine ulaştı, bu kapsamda yapılan ödeme tutarı da 4 milyar 400 milyon lira oldu. Böylece hem işçi hem işvereni korumak için yaşama geçirilen iki uygulamadan toplam 5 milyon 556 binin üzerinde çalışan yararlanmış oldu. Çalışanların işlerini koruması için ödenen tutar 23 milyar lirayı geçti. Toplam 812 bin kişiye de 3.5 milyar lira işsizlik ödeneği ödendi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası" ile yaklaşık 1 milyon 921 bin aileye ulaşıldı, sağlanan destek tutarı da 2 milyar liraya yaklaştı. 5 nakdi sosyal destek programıyla 90 milyon lira ödeme yapıldı.BAKAN Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde, dün ataması yapılan 209 kişiyle toplam 44 bin 384 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamının sağlandığını söyledi.