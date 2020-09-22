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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sağlık çalışanlarına saldırıyı kınadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Keçiören'de sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 14:44 ABONE OL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sağlık çalışanlarına saldırıyı kınadı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şiddetin her türlüsü insanlık suçudur. Keçiören'de sağlık çalışanlarımıza yönelik çirkin saldırıyı kınıyorum. Salgın döneminde büyük özveriyle görevlerinin başında olan sağlık personelimizin moralini yüksek tutmak hepimizin görevi."

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sağlık çalışanlarına saldırıyı kınadı
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