Ailelerin sağlığı için tamamlayıcı sağlık güvencesi

SAĞLIK sigortası, bir ailenin ya da bireylerin hayattaki en büyük güvencelerinden biri. Buna karşın, yüksek primler nedeniyle özel sağlık sigortası tercih edilmeyebiliyor. Son yıllarda, özel sağlık sigortasına ekonomik ve kapsamlı bir alternatif sunan tamamlayıcı sağlık sigortaları ülkemizde büyük ilgi görüyor. Anlaşmalı hastanelerde fark ücreti ödenmesinin önüne geçen tamamlayıcı sağlık sigortalarının pek çok avantaj sunduğunu ve en önemlisi ekonomik bir sağlık teminatı isteyen aileler için büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, sağlık sigortasının tüm aile bireylerini kapsamasının bir gereklilik olduğunu söyledi. "Tamamlayıcı sağlık sigortası, trafik ve kasko sigortasının haricinde geniş kitlelere yayılan çok değerli bir ürün. Sağlık, hayatın her alanını etkiliyor. Bu nedenle tüm aile üyelerinin sağlık güvencesi altında olması önemli. Tamamlayan Sağlık Sigortası ürünümüzle sağlık güvencesi sunmanın yanı sıra aile bütçesine de ihtiyaca yönelik ürün yapısı sayesinde katkı sağlamayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan, Ray Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası ile sadece çocukların, belirli bir ek primle, ebeveynleri olmadan sigorta teminatı altına alınabileceğini söyledi. Erdoğan, sağlık sigortası gibi en büyük risklerimizi güvence altına alan bir konuda tüm ailenin sağlığının ve bütçesinin dikkate alınması, buna göre bir planın seçilmesi doğru olacaktır. Eğitim döneminin başladığı bu dönemde sağlık sigortası konusunda alınacak kararlar her zamankinden daha önemli" dedi. Geniş kapsamRay Sigorta Tamamlayan Sağlık Sigortası, Türkiye'nin her yanında bulunan 475 hastanede geçerli durumda. Anlaşmalı kurumların tam listesi Ray Sigorta'nın web sitesi üzerinden kontrol edilebiliyor