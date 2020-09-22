Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Alman Havayolu'nda büyük çöküş! On binlerce kişiyi işten çıkaracaklar...

'nda büyük çöküş! On binlerce kişiyi işten çıkaracaklar...

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, korona salgını nedeniyle başlayan düşüşünü Alman hükumetinden aldığı 9 milyar Euro'luk desteğe rağmen bir türlü toparlanamadı. Lufthansa'nın, hükumetten aldığı 9 milyar Euro'luk desteğe rağmen düşüşü devam ederken 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağını da hangara çekme kararı aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 13:35 Son Güncelleme: 22.9.2020 13:37 ABONE OL
Alman Havayolu'nda büyük çöküş! On binlerce kişiyi işten çıkaracaklar...

Lufthansa, korona salgını nedeniyle işten çıkarmayı planladığı çalışan sayısını 22 binden 28 bine çıkardığını duyurdu.
Lufthansa yönetimi kış aylarında salgın yüzünden uçmak isteyenlerin sayısının beklenenden daha düşük olacağından filosunda bulunan 760 uçaktan 150'sini hangara çekerek 610 uçakla hizmet vereceğini duyurdu.

Alman Havayolu'nda büyük çöküş! On binlerce kişiyi işten çıkaracaklar...

Her ay yaklaşık 500 milyon Euro zarar ettiğini açıklayan yönetim, 2020 yılı soruna kadar hedefledikleri uçuş kapasitesini yüzde 50 oranına çıkarma hedeflerinin salgının seyrine göre değişeceğini açıkladı.

Alman Havayolu'nda büyük çöküş! On binlerce kişiyi işten çıkaracaklar...

Lufthansa 2019 yılında 71 milyon yolcu taşımış, 42 milyar 659 milyon Euro ciro yapmıştı.

Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
Sevdiğiniz gıdaları çöpe gitmeden uygun fiyata alın
ARKADAŞINA GÖNDER
Alman Havayolu'nda büyük çöküş! On binlerce kişiyi işten çıkaracaklar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA