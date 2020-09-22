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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi artar mı? 22 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...

| düşer mi artar mı? 22 Eylül 2020 bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ile uzman yorumları...

Haftanın ikinci işlem gününde hareketliliği yakından takip ediliyor. Özellikle yatırım ve takı olarak kullanılan alış ve satış fiyatı araştırılırken Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar gelmeye devam ediyor. Corona virüsü sebebiyle iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal aynı zamanda ekonominin merkezinde yer alıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve fiyatları ile son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 22.9.2020 07:31 Son Güncelleme: 22.9.2020 07:32 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika: 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...

Uzman yorumları ile canlı rakamlar için önem kazanan bir konumda yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle vatandaşlar uzman yorumlarını merak ederken öte yandan canlı ve güncel rakamları öğrenip buna göre hareket etmek istiyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül bugün , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 22 EYLÜL 2020 SALI

Altın fiyatları düşer mi daha da artar mı sorusunun yanıtı merak edilirken haberinin tüm detayları şu şekilde;

Altın fiyatları son dakika: 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 425,54
SATIŞ: 442,00

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.138,60
SATIŞ: 3.159,00

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.101,00
SATIŞ: 3.148,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Altın fiyatları son dakika: 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.994,65
SATIŞ: 3.052,61

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.523,40
SATIŞ: 1.545,20

YARIM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları son dakika: 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 764,10
SATIŞ: 773,60

ÇEYREK ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 469,41
SATIŞ: 469,50

GRAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları son dakika: 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

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Altın fiyatları son dakika: 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

Altın fiyatları son dakika: 22 Eylül bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.
Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi artar mı? 22 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile uzman yorumları...
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