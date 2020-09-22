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küresel ısınmaya dikkat çekti

, küresel ısınmanın dünyaya etkilerinin anlatıldığı bir videoyu paylaşarak "Vakit varken değişelim, küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 16:48 ABONE OL
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum küresel ısınmaya dikkat çekti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, küresel ısınmanın dünyaya etkilerinin anlatıldığı bir videoyu paylaşarak "Vakit varken değişelim, küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim." ifadelerini kullandı.

Kurum, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı, küresel ısınmanın dünyaya etkilerinin yer aldığı videoda ifadelere yer verildi:

"Dünyamız ısınıyor ama bu sıcak ısıtmayacak, yok edecek. Durdurulamayan seller, söndürülemeyen yangınlar, hayatı durduran kuraklık... Bu karanlık tabloyu el birliğiyle biz yaptık ama hala vakit var, değişelim, bu tabloyu tersine çevirelim. Dünyamızı kurtarmaya bugünden başlamak için küresel ısınmaya hep birlikte dur diyelim."

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum küresel ısınmaya dikkat çekti
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