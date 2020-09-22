Hazine taşınmazında yeni kira ertelemesi olmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazine taşınmazları üzerinde tarım, ticaret, turizm sektörlerinde faaliyet gösteren vatandaş ve işletmelerin mali yükünü azaltmak için yaptıkları kira ertelemesinin yeniden yapılmasının şu an için söz konusu olmadığını bildirdi. Kurum, "Salgın süreciyle beraber hem turizm işletmelerimize hem de Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki tüm işletmelere 6 ay süreyle taksitlerini öteleme imkânı getirmiştik. Kasım, aralık ayına kadar zaten hiçbir bedel ödemiyorlar. Kiralarımızı o süreçte almadık, ödenmesi gereken bedellerin ötelenmesini yaptık" dedi. Hazine'ye ait tarım arazilerini çiftçiler için üretime açtıklarını hatırlatan Kurum, topraksız olan ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere 10 yıl süreyle kiraya vereceklerini belirtti.