“Sigorta sektörü olağanüstü bir süreçten geçti”

COVID-19'un tüketici alışkanlıklarını ve yeni oluşan koşullar sebebiyle iş yapış şekillerini de aynı oranda etkilediğini belirten Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Sektör geçtiğimiz aylarda kimsenin deneyimlemediği olağanüstü bir süreçten geçmiş olup, sürecin yarattığı etkilere olabildiğince hızlı şekilde adapte olmaya çalışmıştır. Virüsün yayılış hızı sebebiyle genel tedirginlik son dönemlerdeki normalleşme süreçlerine rağmen hala devam ediyor. Türk Nippon Sigorta olarak biz de bu normalleşme sürecini kontrollü ve öngörülü bir süreç haline getirmek için tedbiri elden bırakmıyoruz" şeklinde konuştu.