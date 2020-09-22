“Sigorta sektörü pandemide iyi bir sınav verdi”

Sağlığın hayatımızda en önemli gündemi oluşturduğu, yaşanan pandemi koşullarında sağlığımızın önemini ve değerini bir kez daha anladığımız bu süreçte Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı sağlık sigortalarının önemini bir kez daha vurguladı. Sağlıklı günlerde alınacak önlemlerin gün gelip hayat kurtarabileceğine dikkati çeken Kırmızı, "Özellikle cebe kolaylık, sağlığa güvence sağlayan, ülkemizin dört bir yanında yaygın kitlelere hitap eden, tamamlayıcı sağlık sigortaları sektörde olduğu gibi şirketimizde de gelişerek büyüyen branşlardan biridir. Bu alanda bireysel ve kurumsal müşterilerimize yaygın bir hizmet veriyoruz. 2020 yılında da büyüme trendi artarak devam ediyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin yayınlamış olduğu sektör verilerinde de hastalık/sağlık branşında ilk 6 ay sonuçları ile geçen seneye göre %33 oranında büyümemiz görülüyor. Şirketimiz bünyesindeki büyük grup işlerimizi de yenileyerek TSS bilincinin yayılmasına da katkıda bulunuyoruz. 3. yıl için tamamlayıcı sağlık sigortasının yenilemesini yaptığımız büyük çaplı kurumsal şirketler ve grup mensupları olan sigortalılarımızın yoğun memnuniyeti, bizleri de ayrıca mutlu ediyor, verdiğimiz hizmetin kalitesini gösteriyor" dedi. Kırmızı, "Pandemi döneminde şirketimiz teminat kapsamı dışında olmasına rağmen sürecin ilk günlerinde sorumluluk bilinci ile COVID- 19 tedavilerini teminat altına aldığını duyuran ilk şirketler arasında yer alarak güven tazeledi. Hastalanan tüm sigortalılarımızın tedavileri eksiksiz karşılandı. Salgın hastalıklar sigortacılık tekniği açısından katastrofik riskler kapsamında olduğundan teminat kapsamı dışında. Tüm dünya ile birlikte ülkemiz de böyle bir durumla karşılaştığında sektörümüz teminat altında olmamasına rağmen salgın hastalık giderlerini ödeyerek iyi bir sınav verdi. Sigorta sektörüne olumlu bakışın artmasında, sağlık sigortasının öneminin ve bilincinin gelişmesinde çok önemli katkı olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.Bu süreçte gerek bireysel gerekse kurumsal müşterilerde tamamlayıcı sağlık sigortalarına talebin arttığına dikkat çeken Kırmızı, "Sigorta risk oluşmadan riski teminat altına almaktır. Bu kapsamda kişilerin sağlıklı iken sigortalanması önem arz ediyor. Ülkemizde sağlık sistemi çok gelişmiş durumda. Sağlık hizmetlerinin sunumunda özel hastanelerin payı da gün geçtikçe artıyor. Özel hastanelerde devlet katkısı olmasına rağmen sağlık hizmetlerindeki yüksek maliyetler nedeni ile hasta payları gün geçtikçe artıyor. Kişiler sağlıklı iken sigorta yaptırdıklarında gelecekte karşılaşacakları yüksek maliyetli hastalıkları teminat altında olacak mali yönünü düşünmeden iyileşmeyi düşünebilecekler" dedi. Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta TSS ürünü hakkında, "Şirketimiz tamamlayıcı sağlık ürünlerinde sadece yatarak tedavi, yatarak ve ayakta tedavili planları ile hizmet vermekte, ek teminat olarak da check-up teminatı, diş paketi, erkekler için kontrol PSA, kadınlar için kontrol mamografi olarak geniş bir teminat yapısı sunuyor. Tamamlayıcı sağlık ürünümüzde ihtiyaç olan sağlık hizmetini ekonomik primler ile sunuyoruz" şeklinde bilgi verdi.