SON DAKİKA HABERİ | Benzine indirim geliyor!

Petrol fiyatlarında yüzde 4'e yakın düşüşler sonrası iç piyasada kullanılan akaryakıt ürünleri için de indirim gündeme geldi.
19 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
Sektör yetkililerinin alınan bilgiye göre, bu gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatında 19 kuruşluk bir indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
COVİD-19 PETROL FİYATLARINI VURDU
Covid-19 vakalarında artışla, başta havayolu taşımacılığı olmak üzere, birçok endüstriyel faaliyetindeki olumsuzlukların artacağına ilişkin kaygılarla petrol fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Gelişmelerin etkisiyle, Ekim teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.96'lık düşüşle 40 doların da altına inerek 39.07 dolara, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.82 düşüşle 41.50 dolara kadar geriledi.