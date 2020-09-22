Son dakika haberi | Özel okul ücretleriyle ilgili flaş gelişme! O fark iade edilecek...

1 Eylül'den önce yapılan ödemelere ilişkin fatura düzenlenmemesi halinde, bu bedelin "avans" olarak görüldüğünü ve okulların yapılacak ödemelerden bunu mahsup edebileceğini vurgulayan Öz, "Bazı okullar, son taksitlerden mahsup edeceklerini söylüyor. Velilerin talep etmesi durumunda iade hemen yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Öz, vergi tekniği açısından konunun KDV Kanunu'na konulacak bir geçici maddeyle düzenlenmesinin daha doğru olacağını ancak Gelir İdaresinin bir yazı yazarak konuya idari çözüm getirdiğini bildirdi.