SON DAKİKA... İstanbul barajlarında susuzluk alarmı! Baraj doluluk oranlarında son yılların en düşük seviyesindeyiz

Hepimiz için arzu edilmeyen bir sonuç. Maalesef iklimdeki salınımlar nedeniyle her yıl aynı yağışı almıyoruz. Bazı yıllar daha kurak geçebiliyor bazı yıllar daha yağışlı geçebiliyor. Suyu daha verimli kullanmanın yollarını aramak gerekiyor. Geçen yılla aynı döneme göre daha çok su kullanıyoruz. Bu suyu aşağı doğru çekiyor. Yine yağış değerlerine baktığımız zaman geçen yıla göre daha az. Bunların ikisi üst üste geldiği zaman olumsuz olarak etkiliyor. Şu an yakın dönemde fazla bir yağış gözükmediği için her zaman tedbiri elden bırakmamakta fayda var" diye konuştu.