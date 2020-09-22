SON DAKİKA... İstanbul barajlarında susuzluk alarmı! Baraj doluluk oranlarında son yılların en düşük seviyesindeyiz

Çünkü evimize gelen her bir damla için atmosfere karbon salınımı gönderiyoruz. Her bir suyun karbon ayak izi var."

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAKTA FAYDA VAR"

Barajlardaki su miktarını geçtiğimiz yıllarla kıyaslayan Prof Dr. Toros, su seviyesinin azalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Toros, "Geçen yıl aynı döneme baktığımız zaman barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerindeydi. Bu sene yüzde 40'ın altına düşüyor olması tabii ki güzel bir sonuç değil.