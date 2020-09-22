TL’de dengelenme yaşanacak

ULUSLARARASIFinans Enstitüsü (IIF) Baş Ekonomisti Robin Brooks, TL'deki 2018'deki sert yukarı hareket sonrası gözlenen dengelenmenin yeniden yaşanabileceğini söyledi. Brooks, "Türk Lirası dolar karşısında bizim adil değer olarak gördüğümüz 7.50'den daha zayıf. Buradan, 2018'de 7'nin üzerine gidip 5.50'ye geri geldiği gibi, 7.50'ye toparlanabilir mi? Bunun yanıtı kredilerde yatıyor" dedi. Öte yandan Goldman Sachs, kredilerdeki güçlü büyümenin canlandırdığı talebe işaret ederek Türkiye'nin daralma tahminini yüzde 5'ten 3.5'e çekti.