Trakya’ya sağlık üssü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerinin en yenisi 13 Kasım'da Tekirdağ'da açılıyor. Bölgeyi sağlık alanında bir çekim merkezi haline getirecek hastane, Bulgaristan ve Yunanistan'ı da içine alacak şekilde Trakya'nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olacak. Hastanenin gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi hasta çekmesi bekleniyor. Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen hastane, toplam 1.5 milyar lira yatırım değeriyle hayata geçirildi.Tekirdağ Şehir Hastanesi 158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip. 486 yataklı hastane, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak altyapısıyla Türkiye'nin ilk modüler hastanesi olma özelliği de taşıyor. Türkiye, dünya çapında değeri her geçen gün artan ve mevcutta 100 milyar doları aşan sağlık turizmin pastasından aldığı payı artırmakta kararlı. 2023 ve gelecek 10 yıl için kapsamlı hedefler var. Sağlıkta güçlü altyapısı ile rekabette ayrışan Türkiye, sağlık turizmi için tercih edilen ilk üç ülke arasında olmak için çalışıyor. 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1.5 milyar insanın ulaşabileceği konumda yer alan Türkiye, gelişmiş ülkelere nazaran tıbbi cihaz yeterliliği konusunda da tam donanımlı bulunuyor.Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, Tekirdağ ile birlikte üç şehir hastanesini hayata geçirdiklerini söyledi. Akın, "2017 yılında Isparta, önceki yıl da Eskişehir Şehir Hastaneleri'ni tamamlayıp sağlık sektöründe de uzmanlığımızı göstermiş olduk. Şimdi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesini bekliyoruz. 25 yıllık işletme hakkımız var" dedi. Şehir hastanelerinin tamamlanması ardından yabancıların da tedavi için bu bölgeleri tercih ettiğini anlatan Akın, "Şu anda pandemi nedeniyle bu kesintiye uğrasa da hastane, Bulgaristan ve Yunanistan'dan bile hasta kabul edebilecek hale gelebilecek" ifadelerini kullandı.Şehir hastaneleri yapımında bundan sonra kamunun kendi yapma kararı bulunduğunu anımsatan Akın, "Şu an planlanan çok sayıda Şehir Hastanesi var, bunlar yeni modelle yapılabilir mi ona bakmak lazım. Yeni modelde açılan ihalelere biz de teklif verdik, PPP modeli devam ederse biz de girmek isteriz. PPP modeli ile yapılan projeler, yabancı yatırımcı anlamında, yurtdışından da ilgi görüyor, bunu duyuyoruz. Bu modele yabancı yatırımcı ilgisi var, yabancı sermayenin Türkiye'ye çekilmesi için bu model önemli" diye konuştu.BUGÜNE kadar Loft konseptli 5 projeyi hayata geçiren Akfen, toplam 1.5 milyar lira yatırım gerçekleştirdi. Bodrum Loft'ta uzun dönemli rezervasyonlar aldıklarını hatırlatan Selim Akın, gelecek yıl için de şimdiden rezervasyon talepleri aldıklarını söyledi. Akın, bu ilgiyle birlikte gelecek yıl Bodrum Loft'u işletmeye devam etme kararı aldıklarını ifade etti. Bodrum'un ülke adına büyük bir değer olduğunu vurgulayan Akın, "Bodrum'a son dönemde inanılmaz bir yabancı ilgisi var. Bunlar sadece Rus-Arap değil, zengin Avrupalı'lar da artık Bodrum'u tercih ediyor. Elimizdeki bu değeri olabildiğince düzgün projelerle desteklememiz gerekiyor. Açgözlülükle yapılmış projeler Bodrum'un algısına negatif etki ediyor. Bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bodrum siluetine yönelik yaptığı titiz çalışmaları çok doğru buluyorum" dedi. Yeni yatırımlarla ilgili de bilgi veren Akın, "Böylece 2021 yılı Akfen Grubu olarak yeni yatırımlara tekrar hız verildiği bir yıl olabilir. 2020 yılı başında 4.5 milyar lirasını bu yıl olmak üzere iki yılın sonunda 9.8 milyar liralık yatırım hedefimizi bu şekilde tamamlamayı planlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.