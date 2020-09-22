Türk reasürans sektörünün varlıkları hızla artıyor

SİGORTA sektörünün pandemi koşullarına rağmen yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergilediğini ifade eden VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, "Koronavirüse rağmen yılın ilk yarısında yüzde 7,5 oranında reel büyüme başarısı gösteren sigorta sektörüne paralel olarak, VHV Reasürans olarak biz de çift haneli büyümeyle hedeflerimiz doğrultusunda bir yarı yıl geçirdik. Sektörümüzde yılın ilk yarısında toplam prim üretimi yıllık bazda yüzde 21 artarak 40,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu oran reel anlamda yaklaşık yüzde 7,5 civarında bir büyümeyi gösteriyor. Lisans sahibi reasürör sayısı arttıkça rekabet ortamı da paralel olarak artıyor. Türkiye'deki reasürans şirketlerinin varlıkları hızla 6 milyar TL'ye yaklaşıyor. Reasürans şirketlerimiz, ekonomiye katkı sağlayan tüm sektörlerin gelişimine devam etmesi ve uluslararası rekabet güçlerinin artması için sağlanan teminatlarda bir kaldıraç görevi üstleniyor" açıklamalarında bulundu.