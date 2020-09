Turkcell’li her yerden TV izleyebilecek

TÜRKIYE'NIN dijital televizyon platformu TV+'ın yeni ürünü TV+ Ready ile izleyiciler, canlı TV kanallarının yanı sıra filmlere, dizilere ve spor yayınlarına kablosuz internet bağlantısı olan her yerden ulaşabilecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, TV+ Ready ile televizyon izleme deneyiminin tamamen değişeceğini belirterek, şunları kaydetti: "Televizyon izleme deneyimini tamamen değiştiren TV+ çok sevilen ve takip edilen uygulamalarımızdan biri. Şimdi bu uygulamamız için yine Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen TV+ Ready ile televizyon izleme keyfini her an her yerden yaşamak mümkün. İzleyicilerimizin taleplerini hassasiyetle izleyerek onlara en iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz."