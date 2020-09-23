Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ticaret Bakanı Pekcan ve Orman Bakanı Pakdemirli ile birlikte Gıda İzleme Komitesi toplantısını gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Gıda İzleme Komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak: "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.