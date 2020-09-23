Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ticaret Bakanı Pekcan ve Orman Bakanı Pakdemirli ile birlikte Gıda İzleme Komitesi toplantısını gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ticaret Bakanı Pekcan ve Orman Bakanı Pakdemirli ile birlikte toplantısını gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye bakanı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Orman Bakanı ile birlikte toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak: "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 20:42 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ticaret Bakanı Pekcan ve Orman Bakanı Pakdemirli ile birlikte Gıda İzleme Komitesi toplantısını gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte Gıda İzleme Komitesi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak: "Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ve ilgili kurum başkanlarının katılımı ile Gıda İzleme Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda küresel salgında alınan tedbirleri ve hasat sonrası hububat gelişmelerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Çok daha etkin, hızlı ve daha adaletli denetim süreçlerini temin etmek için var gücümüzle çalışıyoruz

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ticaret Bakanı Pekcan ve Orman Bakanı Pakdemirli ile birlikte Gıda İzleme Komitesi toplantısını gerçekleştirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA