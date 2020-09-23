İŞKUR kura sonuçları 2020: İŞKUR personel alımı TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR'un Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışacak olan personel alımı ile ilgili araştırmalar sürüyor. İŞKUR TYP kapsamında, başvurular bugün son bulurken, sonuçların ne zaman açıklanacağı ise merak konusu oluyor. Bilindiği üzere, kura sonuçları neticesinde alınacak personeller belli olacak. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TYP başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.
Sonuçlar açıklandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde olacak.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.
* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.
* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.
* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.
* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.