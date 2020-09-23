Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Sınıfının en iyisi: Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak!

Sınıfının en iyisi: Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak!

Cumhurbaşkanlığı Başkanı , "Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:20 Son Güncelleme: 23.9.2020 11:26 ABONE OL
Sınıfının en iyisi: Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, taşınabilir mühimmat sistemlerinin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mehmetçiğin kullanımına sunulan yeni savunma sanayisi ürünlerine ilişkin bilgi verdi.

Yeni sistemlerin sahada sağlayacağı avantaja dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimiz, Mehmetçiğe sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5,56 ve 7,62 milimetre makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. STM tarafından tamamen Mehmetçiğin ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem, hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp, anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak."

Savunma sanayisinden öğrencilere 19 bin tablet Yerli elektrikli otomobiller Körfez’de yarıştı Yerli uçan araba 'CEZERİ'nin yeni görüntüleri heyecanlandırdı!

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Sınıfının en iyisi: Mehmetçiğe kesintisiz atış imkanı sağlayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA