Son Dakika Haberi: Emekli maaşlarında 344 lira artış! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarlarında en önemli etken, enflasyon rakamları oluyor. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre ise, maaşlarda yaşanacak artış belli oluyor. Peki, emekli Ocak zammı bu yıl ne kadar olacak? İşte son dakik haberinin ayrıntıları…

MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE! OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR

2021'in Ocak ayında milyonlarca emeklinin maaşında artış yaşanacak.

Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak?

İşte detaylar