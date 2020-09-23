Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi… Ağustos ayında rekor kıran altın fiyatları, Eylül ayında durgun bir hareket sergiliyor. Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen altın fiyatları, geçtiğimiz aylarda rekor kırmış, son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Eylül ayı itibarıyla altın fiyatları dengelendi. 23 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar…
Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı dün 470,09 TL bandında seyretti. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 423,42
SATIŞ: 439,79
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.138,60
SATIŞ: 3.159,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.101,00
SATIŞ: 3.148,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.994,65
SATIŞ: 3.052,61
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.523,40
SATIŞ: 1.545,20