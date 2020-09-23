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Son dakika haberleri: bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Kapalıçarşı’dan gelen son dakika yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgınında kritik dönem geride bırakılırken salgının başlangıcında son yılların en yüksek seviyesine ulaşan altın fiyatları, bu dönemde düşüş hareketi içerisinde. Bir süredir yükselme eğilimi içerisinde olan altın fiyatları, Eylül ayında düşüş gösteriyor. Peki, 23 Eylül 2020 Çarşamba altın fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte milyonlar tarafından takip edilen altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 23.9.2020 07:01 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi… Ağustos ayında rekor kıran , Eylül ayında durgun bir hareket sergiliyor. Koronavirüs salgınından doğrudan etkilenen altın fiyatları, geçtiğimiz aylarda rekor kırmış, son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Eylül ayı itibarıyla altın fiyatları dengelendi. 23 Eylül tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri, canlı rakamlar…

23 EYLÜL BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı dün 470,09 TL bandında seyretti. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar...

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,42
SATIŞ: 439,79

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.138,60
SATIŞ: 3.159,00

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.101,00
SATIŞ: 3.148,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.994,65
SATIŞ: 3.052,61

TAM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.523,40
SATIŞ: 1.545,20

YARIM ALTIN FİYATI

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,30
SATIŞ: 769,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,90
SATIŞ: 466,99

GRAM ALTIN FİYATI

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

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Altında kritik destek kırıldı! Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi?

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 23 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
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