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Son dakika | belgelerinde düzenleme! O süre 9 aya çıkarıldı...

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığının, "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde , Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Vergi, resim ve harç istisnası belgelerine yönelik iş ve işlemlerin fiziksel ortamda oluşturulmasına ilişkin tanınan 6 aylık süre, 9 aya çıkarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 09:20 Son Güncelleme: 23.9.2020 09:21 ABONE OL
Son dakika | Vergi belgelerinde düzenleme! O süre 9 aya çıkarıldı...

Tebliğ, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde , resim ve harç istisnasının uygulama usul ve esaslarının belirlenmesini ve yürütülmesini kapsıyor.

Son dakika | Vergi belgelerinde düzenleme! O süre 9 aya çıkarıldı...

Önceki düzenleme, , resim ve harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 31 Mart 2020'ye kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebileceğini, gerekli görülmesi halinde bu sürenin Bakanlık tarafından 6 aya kadar uzatılabileceğini içeriyordu.

Son dakika | Vergi belgelerinde düzenleme! O süre 9 aya çıkarıldı...

Yapılan değişiklikle bu süre 9 ay olarak yeniden düzenlendi.

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Son dakika | Vergi belgelerinde düzenleme! O süre 9 aya çıkarıldı...
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