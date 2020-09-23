Teknofest'te heyecan fırtınası başlıyor! 84 ülkeden 100 binin üzerinde genç...

Varank, yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden başvuru alındığı bilgisini vererek, 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin Teknofest'te yerini almak için başvuru yaptığını bildirdi.

Tamamı geleceğin teknolojilerinde çığır açma potansiyeline sahip alanlardaki yarışmalarda gençlerin kıyasıya bir mücadele halinde olduğunu vurgulayan Varank, "Yarışmalarda dereceye girmek önemli bir başarı göstergesi haline gelmiş durumda. Toplamda 3 milyon lira civarında nakdi ödülün yanı sıra ayni ödüller de yarışmacıları bekliyor olacak." diye konuştu.

Bakan Varank, Teknofest'in yarışma, seminer, söyleşi, hava şovları ve yerli-milli ürünlerin sergilenmesi gibi kapsamlı bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: