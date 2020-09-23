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arz zincirinde iyi pozisyon aldı

Giriş Tarihi: 23.9.2020 ABONE OL
Türkiye arz zincirinde iyi pozisyon aldı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in dün düzenlediği Türkiye'nin Makro Ekonomik Görünümü konulu webinarda konuşan analistler Türkiye'nin küresel ölçekte arz zinciri değişimlerine karşı iyi pozisyon aldığına dikkat çekti. Analistler, orta vadede arz zinciri değişikliklerinin Türkiye için fırsat olacağına dikkat çekerek, "Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki lokasyonu, AB ile ticarete erişimi ve güçlü ulaşım ağları ülkeyi imalatçılar açısından potansiyel bir merkez haline getiriyor. Türkiye'nin tekstil için bir merkez olma potansiyeli var" dedi.
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Türkiye arz zincirinde iyi pozisyon aldı
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