Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bazı ürünler için ilave gümrük vergilerinin süresi uzatıldı

Bazı ürünler için ilave gümrük vergilerinin süresi uzatıldı

Bazı sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon gibi ürünler için uygulanan ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık'a uzatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:01 ABONE OL
Bazı ürünler için ilave gümrük vergilerinin süresi uzatıldı

Bazı sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon gibi ürünler için uygulanan ilave gümrük vergilerinin süresi 31 Aralık'a uzatıldı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan arz fazlasına bağlı düşük fiyatlı ithalat baskısı riskine karşı muhtelif sektörleri daha etkin şekilde korumak amacıyla bazı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin 30 Eylül'e kadar kanuni vergi had ve nispetleri dikkate alınarak yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.

Salgının süreci ve gelişimi göz önünde bulundurularak, söz konusu sanayi ürünlerinin yanı sıra tekstil, deri, konfeksiyon ürünleri için ilave gümrük vergilerinin süresi, yüksek oranlar korunarak, 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Ek vergi yerine ödeme gücüne göre vergi

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bazı ürünler için ilave gümrük vergilerinin süresi uzatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA