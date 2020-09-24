‘Çanakkale’de fahiş kâr iddiası gerçeği yansıtmıyor’

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin yatırımcısı Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. proje hakkında medyada yer alan yanıltıcı haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Garanti ödemelerinden müteahhit şirketlerin fahiş kârlar elde edeceği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna yansıtılan proje maliyeti bedeli, 2017 yılı döviz kuru üzerinden hesaplanmış olup, maliyetin döviz cinsinden gerçek değeri 2.5 milyar eurodur. Bu rakama finansman maliyetleri dahil değildir. Toplam yatırım maliyeti 3 milyar euronun üzerinde olacaktır. Medyada sözü geçen hesaplarda proje işletim ve bakım maliyetlerinin de göz ardı edildiği dikkate alındığında, iddia konusu gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.