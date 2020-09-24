Heyecan fırtınası TEKNOFEST başlıyor

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin üçüncüsü bugün Gaziantep'te başlıyor. Türkiye Teknoloji Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, #MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan Teknofest heyecanı, teknofest.org veya sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Festival, 27 Eylül'de sona erecek.Teknofest bu yıl roketten insansız hava aracına, eğitimden tarım teknolojilerine, model uydudan uçan arabaya kadar 21 farklı kategoride yarışmaya ev sahipliği yapacak. Katılımın geçen yıldan daha fazla olduğu yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden başvuru alındı. 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde genç, festivalde yerini almak için başvurdu. Dereceye girmeye hak kazanan takımlara 3 milyon liranın üzerinde ödül verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarışmalara pandemiye rağmen yurt içi ve dışından oldukça yoğun bir talep olduğunu söyledi. Varank, "Kovid-19 nedeniyle yarışma eğitimlerinin çevrimiçi verilmesi gibi bir dizi önlem alındı. Yaşanan bu olumsuzluğa rağmen, yarışmacılarımızın heyecanında en ufak bir düşüş olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi. Teknofest'in toplumu dönüştürme gücüne sahip bir etkinlik olduğunu vurgulayan Varank, özel sektöre Teknofest'te yarışanlara staj ve iş imkânları sunmalarını ve gençlerin enerjisiyle vizyonerliğinden faydalanmalarını önerdi.Varank, Teknofest'in yurt dışında da büyük bir ilgi uyandırdığına ve sınırları aştığına dikkati çekerek, "İstanbul, Milli Teknoloji Hamlesi için merkezi bir konumda ancak biz Milli Teknoloji Hamlesi'nin ülke genelinde toplumsal seferberlikle mümkün olduğu kanaatindeyiz. O nedenle teknoloji üretiminin Anadolu'ya yayılması gerekiyor. Teknofest'i Anadolu'ya taşıyarak, bu potansiyele ivme kazandırmak istedik" dedi. Festivali bir yıl İstanbul'da, bir yıl Anadolu'nun farklı bir ilinde gerçekleştireceklerini belirten Varank, bu yıl sanayisi, üniversiteleri ve genç nüfusuyla ön plana çıkan Gaziantep'in tercih edildiğini söyledi.TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı. Aselsan Elektronik ve Yazılım Tasarımı Direktörü ve juri üyesi Zekeriyya Şahin, "Temel" kategoride 19, "ileri" kategoride ise 24 olmak üzere 43 takımın yarışlara katıldığını söyledi.TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hürjet için geliştirilen Hürjet 270 simülatörünün benzerini ilk kez Teknofest kapsamında Gaziantep'te kuracak. Katılımcılar, Hürjet'i gerçek zamanlı olarak deneyimleyebilecek. TUSAŞ,Teknofest'in Helikopter Tasarım Yarışması'nda da tek sponsor olarak yerini aldı.Roket YarışmasıEfficiency Challenge Elektrikli Araç YarışmasıRobotaksi Binek Otonom Araç YarışmasıİHA Yarışması İnsansız Su Altı Sistemleri YarışmasıUçan Araba Tasarım Yarışmasıİnsanlık Yararına Teknoloji YarışmasıSürü İHA Simülasyon YarışmasıModel Uydu YarışmasıHACK ZEUGMAÇevre ve Enerji Teknolojileri YarışmasıEğitim Teknolojileri YarışmasıAkıllı Ulaşım YarışmasıTarım Teknolojileri YarışmasıBiyoteknoloji İnovasyon YarışmasıHelikopter Tasarım YarışmasıJet Motor Tasarım Yarışması