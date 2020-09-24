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Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak! Dev projede sona gelindi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığının altı çizildi.

AA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 09:37 Son Güncelleme: 24.9.2020 09:41 ABONE OL
Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak! Dev projede sona gelindi

DSİ Genel Müdürü Yıldız da sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını belirtti. Yıldız, "Mersin'in Silifke ilçesinde çalışmaları devam eden barajın bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanması ve Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı mahallelere içme suyu temini sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak! Dev projede sona gelindi

MİLLİ EKONOMİYE DEV KATKI

Barajın temelden yüksekliğinin 83 metre ve 60,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğu bilgisini veren Yıldız, "Projenin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık yaklaşık 198 milyon 500 bin lira gelir sağlanması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak! Dev projede sona gelindi
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