Milli ekonomiye büyük katkı sağlayacak! Dev projede sona gelindi

DSİ Genel Müdürü Yıldız da sulama, içme suyu ve enerji üretimi maksadıyla inşa edilen Mersin Aksıfat Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını belirtti. Yıldız, "Mersin'in Silifke ilçesinde çalışmaları devam eden barajın bütün bileşenlerinin tamamlanmasıyla 89 bin 780 dekar tarım arazisinin sulanması ve Silifke ve Erdemli ilçelerine bağlı mahallelere içme suyu temini sağlanacak." ifadelerini kullandı.