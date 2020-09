Pandemi buluşları hayatı ve eğitimi kolaylaştıracak

Türkiye'nin çevik firmaları pandemi günlerinde hayata geçirdiği buluşlarla hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu firmalardan biri olan Papara'nın sunduğu yeni nesil harçlık kartı Edu Card, öğrencinin yanında nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırırken, kâğıt veya madeni para ile bulaşan hastalık riskine de son veriyor. Papara Edu Card projesi ile veliler kendi Papara hesaplarından öğrencilerinin yaptığı harcamaları anlık olarak takip edebiliyor. Öğrenciler ise küçük yaşlardan itibaren finansal okur-yazarlık konusunda sağlam bir temel atıyor. Geleneksel bankaların sahip olduğu sınırları aşarak basit ve adil finansal hizmetler sunan Papara'nın ilk olarak İstanbul'da başlattığı ve Türkiye'ye yaymayı amaçladığı harçlık projesi 'Papara Edu Card', pandemi döneminde de öğrencilerin koruyucusu olmaya devam ediyor. Papara'nın okul kantinlerine ücretsiz olarak kurduğu sistem sayesinde öğrenciler, kağıt veya madeni para ile alışveriş yapmak zorunda kalmayıp, ödemelerini temassız bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Böylece, salgın hastalık riskinden de uzak durmuş oluyorlar. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yeni nesil ücretsiz harçlık kartı olan Papara Edu Card, alışverişlerde hızlı, güvenli ve temassız ödeme imkânı sağlıyor. Veliler ise çocuklarının harcamalarını elektronik ortamda takip edip, gerekli olduğu takdirde kendi Papara hesaplarından öğrencilerinin hesaplarına ışık hızında 7/24 ücretsiz harçlık gönderebiliyor. Dilerlerse günlük, haftalık veya aylık olarak harçlık talimatı da verebiliyorlar.Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan Papara Edu Card projesinden veliler ve öğrencilerin çok memnun kaldığını belirten Papara CEO'su Ahmed Faruk Karslı, "Edu Card'lar ile öğrencilerimizin nakit kullanmadan günlük harcamalarını temassız gerçekleştirmesini, böylece kâğıt veya madeni para ile bulaşan bakteri ve virüslerden uzak durmasını sağlıyoruz. Bu proje, Kovid-19 salgınından çok önce başladı ama Türkiye genelinde etkili olan pandemi sürecinde oldukça önemli hale geldi. Biz Papara ekibi olarak bu riskin her zaman farkındaydık ve maalesef virüs de bizim bu yaklaşımımızı haklı çıkardı" dedi. Projenin ilk yılında 25 bin kullanıcıya ulaştığını ifade eden Karslı, "Yeni nesil harçlık kartı Edu Card'ı yıl sonuna kadar 2.200 okula ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sene İstanbul'a ek olarak Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Muğla illerinden başlayarak diğer illerdeki okul kantinlerine de ulaşıp, Türkiye'de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca kısa sürede tüm resmi okul kantinlerinde kartla ödeme yapılabilmesi için gerekli altyapıyı da kurmaktayız" diye konuştu.KORONAVIRÜS salgınında evlerini koruma altına almak isteyenler, dekorasyonda köklü değişikliklere gidiyor. Ev hayatının vazgeçilmez eşyalarında dayanıklılık ve antibakteriyel özellikler ön plana çıkarken, hijyen faktörünü göz önünde tutan ürünler ihracat rekoru kırıyor. Türk perde sektörünün öncü markası Perdelens'in Pazarlama Direktörü Rıza Er, pandemi sürecinde Ar-Ge'si yapılan ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücünü artırdığını söyledi. Er, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Zorunlu olmadıkça evden çıkmadığımız bu günlerde, ev temizliği çok daha fazla önem kazanmaktadır. Ev hanımları ev temizliğinde olduğu gibi perde temizliğinde de koronavirüse karşı çok daha fazla dikkatli olmalı, tül ve diğer perde çeşitlerinin mümkün olduğunca hijyene uygun temizleyicilerle temizlenmesi gerekmektedir. Üretimini yaptığımız tül ve diğer perde çeşitlerinin yanında Türkiye'de ilk olarak tül, fon ve güneşliğin aynı anda tek mekanizmada buluştuğu, ev hanımları tarafından çok beğenilen ve dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi gören Lens Perde modelimizi piyasaya sürdük."