Son dakika | Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Milyonlarca lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 8. Başvuru Çağrısı 4. Grup sonuçlarının belli olduğunu belirterek, bu kapsamda destek almaya hak kazanan 34 projeye 35 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.

IPARD programını uygulayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK), 16 farklı alt sektörde 42 ilde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlayarak yatırımcıların hayallerini gerçekleştirmeye devam ettiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli şöyle devam etti:

"Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörü çerçevesinde, et ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, süt toplama merkezleri, meyve-sebze soğuk hava depoları, işleme ve paketleme tesisleri ile su ürünleri işleme ve pazarlama yatırımlarına destek veriyoruz. AB standartlarında üretim ve işleme tesislerinin kurulmasına ve modernizasyonuna %40 ila %50 arasında hibe desteği sağlıyoruz.

Bu bağlamda TKDK'nın uyguladığı IPARD II Programı çerçevesinde 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4. grup sonuçları belli oldu"

Açıklanan 34 adet projeye 35 Milyon TL hibe desteği sağlanacağını belirten Bakan Pakdemirli "Bu hibe sayesinde 90 Milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesini hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin;10'u süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 6'sı kırmızı et işleme ve kesimhane, 1'i kanatlı eti işleme ve kesimhane, 3'ü su ürünleri işleme yatırımı, 14'ü ise meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor.

Çağrı kapsamında onaylanan projeler, www.tkdk.gov.tr web adresinde kamuoyuna açıklandı.