SON DAKİKA HABER: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli Ocak maaş zamları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken, 2020 yılının ikinci yarısında açıklanacak olan enflasyon rakamları oluyor. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre ise, maaşlarda yaşanacak artış belli oluyor. Peki, emekli Ocak zammı bu yıl ne kadar olacak? İşte son dakik haberinin ayrıntıları…

MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE! OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR

2021'in Ocak ayında milyonlarca emeklinin maaşında artış yaşanacak.

Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak?

İşte detaylar