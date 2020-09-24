SON DAKİKA HABER: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

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HABER: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye’de milyonlarca , yeni yılda yapılacak zam ile ilgili haberlerini araştırıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken, enflasyon rakamları oluyor. Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketine göre ise, emekliler Ocak ayında yüzde 5.4 oranında zam alacak. Peki, açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 24.9.2020 11:51 Son Güncelleme: 24.9.2020 11:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak maaş zamları vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken, 2020 yılının ikinci yarısında açıklanacak olan enflasyon rakamları oluyor. Son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre ise, maaşlarda yaşanacak artış belli oluyor. Peki, emekli Ocak zammı bu yıl ne kadar olacak? İşte son dakik haberinin ayrıntıları…

MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE! OCAK ZAMMI BELLİ OLUYOR

2021'in Ocak ayında milyonlarca emeklinin maaşında artış yaşanacak.

Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak?

İşte detaylar

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

2021'in Ocak ayında milyonlarca kişinin maaşı artacak. Bunların başında da emekliler geliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak'ta, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da gelmeye başladı.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

BEKLENTİ ANKETİNE GÖRE YÜZDE 5,4 ZAM

Merkez Bankası'nın eylül ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminleri, zam oranı için ilk ipucunu verdi. Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 11,46 çıktı. Bu tahmine göre; ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 5,4 olacak.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

MAAŞLAR 344 LİRA ARTACAK

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 344,27 liraya varan artış gerçekleşecek. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan, 6 bin 719 lira 64 kuruşa çıkacak.

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SON DAKİKA HABER: Milyonlarca emekliye yeni yıl müjdesi! Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?
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