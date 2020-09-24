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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Kapalıçarşı Ata, Gram ve çeyrek altın fiyatları

Son Dakika Haberleri | ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Ata, Gram ve fiyatları

ile ilgili canlı grafikler ve dönemlik değişimler, hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bu ayın 18'inde başlayan aşağı yönlü hareket, hafta ortasında da devam etti. Peki, 24 Eylül itibariyle altın fiyatları ne kadar, kaç TL'den satış ve alış görüyor? Bu başlık altında, ve Bankalara ait yarım, tam, Ata altın, Cumhuriyet, gram ve fiyatları yer almaktadır. Ayrıca, aşağıdaki link üzerinde aPara sayfası altın fiyatları grafiklerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 07:03 ABONE OL
Son Dakika Haberleri |Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Kapalıçarşı Ata, Gram ve çeyrek altın fiyatları

, corona virüsü salgının erken dönemlerinden itibaren yukarı yönlü harekete başlamıştı. Özellikle güvenli liman alımları sonrası dünya genelinde sert yükselişle geçen altın fiyatları son dönemde durağanlaştı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde düşüşe başlayan fiyatlar, hafta ortasında da aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Peki, bugün sabah saatleri itibariyle altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, güncel Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam, Yarım, Gram ve fiyatları ile alış satış seviyeleri yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM, YARIM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı dün 470,09 TL bandında seyretti. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar...

Son Dakika Haberleri |Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Kapalıçarşı Ata, Gram ve çeyrek altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,42

SATIŞ: 439,79

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.138,60

SATIŞ: 3.159,00

ATA ALTIN FİYATI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.148,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Son Dakika Haberleri |Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Kapalıçarşı Ata, Gram ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.994,65

SATIŞ: 3.052,61

TAM ALTIN FİYATI

Altın fiyatları son dakika haberi: Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 23 Eylül bugün ne kadar? | Video

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.523,40

SATIŞ: 1.545,20

YARIM ALTIN FİYATI

Son Dakika Haberleri |Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Kapalıçarşı Ata, Gram ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,30

SATIŞ: 769,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Son Dakika Haberleri |Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Kapalıçarşı Ata, Gram ve çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN

ALIŞ: 466,90

SATIŞ: 466,99

GRAM ALTIN FİYATI

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Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Kapalıçarşı Ata, Gram ve çeyrek altın fiyatları
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