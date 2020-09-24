Son Dakika Haberleri | Altın fiyatları ne kadar, kaç TL ile güne başladı? Kapalıçarşı Ata, Gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları, corona virüsü salgının erken dönemlerinden itibaren yukarı yönlü harekete başlamıştı. Özellikle güvenli liman alımları sonrası dünya genelinde sert yükselişle geçen altın fiyatları son dönemde durağanlaştı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde düşüşe başlayan fiyatlar, hafta ortasında da aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Peki, bugün sabah saatleri itibariyle altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Aşağıda, güncel Ata altın, Cumhuriyet altını, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ile alış satış seviyeleri yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM, YARIM, CUMHURİYET, 22 AYAR BİLEZİK VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları son günlerde sert düşüş hareketi sergilerken altının gramı dün 470,09 TL bandında seyretti. Fiyatlarda düşüşlerle beraber yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi. İşte altın fiyatları canlı rakamlar...