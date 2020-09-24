Son dakika: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O paralar geri alınabiliyor

PRİMİN TAMAMI ÖDENMEZ

Yine kamuoyunda prim iadesi konusunda yanlış bilinenlerden biri de primlerin tamamının iade alınabiliyor olması. Malum, SGK'ya ödenen primlerde işçi payı, işveren payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için ödenen pay var. Bunların içinden sadece çalışandan kesilen primler iade edilir; işveren payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için kesilen iade konusu olmaz.

Kendi adına çalışanlar, yani Bağ-Kurlular ise ödedikleri yaşlılık, ölüm ve malullük primlerini iade alabilir. Bu kapsamda SGK, geçmiş yıllara ait primleri, güncelleme katsayısı ile hesaplayıp, öder.