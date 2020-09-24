Türkiye'den önemli hamle! 30 Kasım'da uzaya gönderilecek

Aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B, haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uyduları ise gözlem yapıyor.

Türkiye'nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngesinde uydu hizmeti sağlanıyor. 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye'ye ait uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapıldı.