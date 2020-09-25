Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Damar, yılan balığının ihraç ettiği ülkelere canlı olarak gönderildiğini söyledi.

"Ülke olarak 100 ton ihraç etme kotamız var. Bunu aşmaya çalışıyoruz" Damar, zor ama özel bir iş yaptığını düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu zorluğa da severek katlanıyoruz. Ülke olarak 100 ton ihraç etme kotamız var. Bunu aşmaya çalışıyoruz. 100 tonluk kotayı aşmak için çiftlik kurmayı planlıyoruz. Bakanlıktan onay bekliyoruz. Onayın ardından hazırladığımız projeyi zaman geçirmeden aktif hale getireceğiz. Türkiye'de, su ürünleri sektörü son 15 yılda çok büyük bir gelişme gösterdi."