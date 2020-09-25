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olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Antalya'daki girişimci Mehmet Damar, oltayla tutma hobisini ticarete dönüştürdü ve kurduğu tesisle 1 milyon 200 bin dolarlık ihracat yaptı. İlk ihracatını Güney Kore'ye yapan Damar, 2016'da 200 bin dolar gelir elde etti. Damar'ın yılan balığı ihracatı geçen yıl 1 milyon 200 bin dolara çıktı. Yılan balığına olan talebi karşılamaya çalışan Damar, bu yıl ABD'den de sipariş almaya başladı.

AA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 14:22 Son Güncelleme: 25.9.2020 14:28 ABONE OL
Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Manavgat Irmağı'nda turizm tesislerine yönelik "doktor balık" üretmek amacıyla yer kiralayan Damar, boş zamanlarında amaçlı, oltayla ırmakta tutmaya başladı.

Bu süreçte hobisini ticarete dönüştürmeye karar veren Damar, yılan balığını ihraç etmek için yatırım olanaklarını araştırdı.

Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Damar, daha sonra avlanma izni olan bölgelerden toplamaya başladı.

İlk ihracatını Güney Kore'ye yapan Damar, 2016'da 200 bin dolar gelir elde etti. Damar'ın yılan balığı ihracatı geçen yıl 1 milyon 200 bin dolara çıktı.

Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Yılan balığına olan talebi karşılamaya çalışan Damar, bu yıl ABD'den de sipariş almaya başladı.

Özel ekipmanlarla avlanabilen balıklar, havuzda birkaç gün dinlendirildikten sonra yine özel koruma kaplarına konularak uçakla Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Hedef yılan balığını daha çok ülkeye ihraç etmek Damar, AA muhabirine, Manavgat Irmağı'nda gördüğü ve merakla başladığı avlama ve satma işini zamanla daha da geliştirdiğini söyledi.

Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Turizm tesislerine yönelik "doktor balığı" üretmek isterken kendisini bu işin içinde bulduğunu aktaran Damar, "Yurt dışında genellikle Güney Kore, Japonya ve Tayvan'a gönderiyoruz. Yakın zamanda ABD'ye de göndermeye başladık. Hedefimiz ülke sayısını artırmak ve Avrupa'ya da satabilmek." dedi.

Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Damar, yılan balığının ihraç ettiği ülkelere canlı olarak gönderildiğini söyledi.

"Ülke olarak 100 ton ihraç etme kotamız var. Bunu aşmaya çalışıyoruz" Damar, zor ama özel bir iş yaptığını düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bu zorluğa da severek katlanıyoruz. Ülke olarak 100 ton ihraç etme kotamız var. Bunu aşmaya çalışıyoruz. 100 tonluk kotayı aşmak için çiftlik kurmayı planlıyoruz. Bakanlıktan onay bekliyoruz. Onayın ardından hazırladığımız projeyi zaman geçirmeden aktif hale getireceğiz. Türkiye'de, su ürünleri sektörü son 15 yılda çok büyük bir gelişme gösterdi."

Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...

Güney Kore'de, Japonya'da yılda 10 bin ton tüketiliyor. Yani çok fazla tüketilen bir ürün. Ülkemizde levrek, çipura, alabalık ve Karadeniz somonunda yakalanan başarıyı yılan balığında da yakalamak ve bu konuda işletme olarak önayak olmak istiyoruz."

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Hobi olarak başladı! Şimdi milyon dolarlar kazanıyor...
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