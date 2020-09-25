Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası, enflasyonda kalıcı düşüş sağlamak ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla faiz artırımına gitti. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25'ten 10.25'e yükseltti. Böylece Merkez Bankası, 2018 Eylül ayından bu yana ilk kez faiz artırımı yapmış oldu. Bu artırımla beraber faiz koridoru üst bandı olan gecelik borç verme faizi yüzde 11.75 seviyesine, geç likidite penceresi de yüzde 13.25 seviyesine çıktı. Bu operasyon son dönemde fonlama maliyetini yukarı çeken Merkez Bankası'na alan açmış oldu.Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasalarda da sert fiyat hareketleri yaşandı. Karar öncesi 7.70 TL olan dolar yüzde 2'ye kadar gerileyerek 7.55 liraya indi. Türkiye'nin risk primi 590 baz puandan 572'ye gerilerken, borsada da endeks yüzde 1'den fazla yükseldi. Faiz kararı sonrası yapılan açıklamada, iktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlendiği kaydedildi. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunduğu kaydedildi.ENFLASYONUN öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediği belirtilen duyuruda, "Dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin yükseltildi. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının; risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve toparlanmanın güç kazanması açısından önem taşıdığını değerlendirmektedir. Parasal duruş enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecek" denildi.