Özak’tan Göktürk’e 700 milyonluk proje

ÖZAK GYO, tüketici araştırmasını temel alan yeni projesini satışa çıkardı. İstanbul Göktürk'te hayat bulan proje, 22 dönüm alanda 157 konuttan oluşuyor. İnşaat çalışmalarının kat boyutuna geldiği proje, arsa dahil toplamda 700 milyon lira değere sahip bulunuyor. Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, konut projelerini artık 'Özak' markasıyla hayata geçirme kararı aldıklarını açıkladı. Proje ruhsatını 2019'da aldıklarını hatırlatan Akbalık, bu sürece kadar tüketicilerle anket çalışmaları, beklenti ve sorunlarına ilişkin bölgeye özel araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Projedeki önceliklerinin tüketicilerin de talepleri doğrultusunda, mahalle atmosferini yeniden canlandırmak olduğunu belirten Akbalık, "Bu nedenle sadece kârlılığa ve rakamlara değil, burada şekillenecek yaşam biçimine, sakinlerimize sunacağımız değerlere odaklanacağız. Bu nedenle dairelerimizin satışı konusunda da seçici davranacağımızı özellikle belirtmek istiyorum. Yabancıya satış da yapmadık" diye konuştu.Projenin tanıtım dönemine özel en düşük metrekare fiyatı 18 bin liradan başlıyor. En düşük metrekareli 2+1 daire fiyatı ise 2 milyon 245 bin liradan satışa çıktı. Özak GYO Genel Müdürü Fatih Keresteci, "İnşaat maliyetlerinin de her geçen gün yükseldiği bir ortamda, lansman dönemindeki bu cazip tablonun, önümüzdeki dönemde yerini çok daha farklı bir tabloya bırakacağını söylemek yanlış olmayacaktır" dedi. Keresteci, Mart 2022'de projenin teslim edileceğini söyledi.